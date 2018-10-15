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Более шести километров дачных дорог отремонтировали в Ишиме

15 октября 2018, 14:00
В Ишиме отремонтировали подъездные дороги к 11 садоводческим товариществам. Общая протяженность отреставрированного дорожного полотна составила более шести километров.

Порядка двух километров дорожного покрытия было отремонтировано на пути к садоводческим товариществам "Строитель НГЧ", "Механический завод -1", "Мебельщик", "Локомотив -2", "Л-3". Еще четыре километра - к товариществам "Машиностроитель", "Швейник", "Коммунальник", "Раздолье", "Медик" и "Железнодорожник".

Параллельно с этим ведется ремонт и благоустройство Привокзальной площади, где уже установлены новые бортовые камни, укреплена обочина, уложена брусчатка, установлены дорожные знаки и нанесена разметка.

Помимо этого на Привокзальной площади высадят деревья и кустарники, а в темное время суток его будут освящать современные светильники.

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#Новости#Ремонт дорог#Тюменская область#Ишим#Наиль Каримов#Общество
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