Более шести километров дачных дорог отремонтировали в Ишиме

Порядка двух километров дорожного покрытия было отремонтировано на пути к садоводческим товариществам "Строитель НГЧ", "Механический завод -1", "Мебельщик", "Локомотив -2", "Л-3". Еще четыре километра - к товариществам "Машиностроитель", "Швейник", "Коммунальник", "Раздолье", "Медик" и "Железнодорожник".