505 млн рублей выделено «Мостострой-11» на реконструкцию 2 км дорог в Тюмени

Сообщается, что компания стала единственным участником аукциона. В течение года строители должны провести реконструкцию проезжей части, смонтировать дорожное освещение и ливневку. Общая длинна участка трассы составляет почти 2 км.
Два месяца назад корпорация победила в тендере на строительство автомобильной развязки по улице Мельникайте. Себестоимость работ по договору составляет более 3 млрд рублей. До 1 декабря 2020 года строители должны реконструировать 4,7 км улицы и смонтировать автомобильную развязку на пересечении улиц Дамбовской и Мельникайте.
В разное время тюменские экологи и блогеры критиковали план превращения улицы в скоростную магистраль. Проект был представлен в мае 2016 года и предполагал строительство в центре Тюмени многоуровневых автомобильных развязок и надземных переходов. В результате улица Мельникайте станет транзитной и соединит три основных района. Местные экологи предполагают, что реализация данного плана негативно отразится на экологии города.