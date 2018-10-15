505 млн рублей выделено «Мостострой-11» на реконструкцию 2 км дорог в Тюмени

В разное время тюменские экологи и блогеры критиковали план превращения улицы в скоростную магистраль. Проект был представлен в мае 2016 года и предполагал строительство в центре Тюмени многоуровневых автомобильных развязок и надземных переходов. В результате улица Мельникайте станет транзитной и соединит три основных района. Местные экологи предполагают, что реализация данного плана негативно отразится на экологии города.