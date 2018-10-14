С сегодняшнего дня за увольнение людей предпенсионного возраста начнут наказывать

Закон дополняет Уголовный кодекс Российской Федерации новой статьей 144.1, согласно которой за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста, работодателя ждет уголовная ответственность. Нарушителей будут наказывать штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов.