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С сегодняшнего дня за увольнение людей предпенсионного возраста начнут наказывать

14 октября 2018, 12:57
С 14 октября 2018 года вступает в силу Федеральный закон от 03.10.2018 № 352-ФЗ «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации».
Сюжет
Тюмень

Закон дополняет Уголовный кодекс Российской Федерации новой статьей 144.1, согласно которой за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста, работодателя ждет уголовная ответственность. Нарушителей будут наказывать штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов.

Законом также оговаривается, что предпенсионным возрастом считается период до пяти лет перед назначением страховой пенсии по старости.

Закон о повышении пенсионного возраста вступит в силу с 1 января 2019 года. С это времени женщины смогут выйти на пенсию в 60 лет, мужчины - в 55 лет.

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#Новости#Пенсионная реформа#Пенсионный возраст#Тюмень#Алена Печур#Общество
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