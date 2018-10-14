nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

До конца года в Тюмени появится 170 новых парковок

14 октября 2018, 14:59
В настоящее время обеспеченность парковочными местами в Тюмени равна 50%, до конца 2018 года эту цифру планируют увеличить.
Сюжет
Тюмень

Об этом на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Тюменской городской Думы сообщил директор городского департамента дорожной инфраструктуры Игорь Фролов.

По словам чиновника, в областном центре обустроено 136 тысяч машино-мест, до конца текущего года планируется создать еще 170 парковок для 3,5 тысячи машин и 15 объектов хранения транспортных средств на 3,4 тысячи автомобилей.

При этом депутаты сообщили о сигналах от предпринимателей, которые пожаловались на сокращение парковочного пространства в городе из-за ремонта некоторых улиц.

На еще одну проблему обратил внимание депутат Марат Тулебаев. Предприниматели нередко создают парковочные места за счет собственных средств рядом со своими офисами, но чиновники, соблюдая формальные требования, настаивают на их сносе: чтобы сначала узаконить землю и только потом строить парковку. Депутат предложил оказывать в этом вопросе помощь бизнесу. Это, по его словам, поможет сэкономить бюджетные средства.

Материалы по теме
Тюменец из-за ошибки заплатил 350 рублей за 7 минут парковки в РощиноЖители Тюмени инициировали строительство новой парковкиПарковка на тюменской набережной может стать платной
#Новости#Платные парковки#Тюменская городская Дума#Парковки#Тюмень#Алена Печур#Город
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25