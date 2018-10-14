До конца года в Тюмени появится 170 новых парковок

Об этом на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Тюменской городской Думы сообщил директор городского департамента дорожной инфраструктуры Игорь Фролов.
По словам чиновника, в областном центре обустроено 136 тысяч машино-мест, до конца текущего года планируется создать еще 170 парковок для 3,5 тысячи машин и 15 объектов хранения транспортных средств на 3,4 тысячи автомобилей.
При этом депутаты сообщили о сигналах от предпринимателей, которые пожаловались на сокращение парковочного пространства в городе из-за ремонта некоторых улиц.
На еще одну проблему обратил внимание депутат Марат Тулебаев. Предприниматели нередко создают парковочные места за счет собственных средств рядом со своими офисами, но чиновники, соблюдая формальные требования, настаивают на их сносе: чтобы сначала узаконить землю и только потом строить парковку. Депутат предложил оказывать в этом вопросе помощь бизнесу. Это, по его словам, поможет сэкономить бюджетные средства.