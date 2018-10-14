До конца года в Тюмени появится 170 новых парковок

На еще одну проблему обратил внимание депутат Марат Тулебаев. Предприниматели нередко создают парковочные места за счет собственных средств рядом со своими офисами, но чиновники, соблюдая формальные требования, настаивают на их сносе: чтобы сначала узаконить землю и только потом строить парковку. Депутат предложил оказывать в этом вопросе помощь бизнесу. Это, по его словам, поможет сэкономить бюджетные средства.