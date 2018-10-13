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За махинации с маткапиталом тюменок аферистку лишили свободы на четыре года

13 октября 2018, 13:49
Четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима - такой приговор был вынесен 34-летней руководительнице ООО «Финансовое право» за мошенничество со средствами жительниц Ишима.
Сюжет
Тюмень

В мае 2016 года женщина создала и возглавила фирму по оказанию юридических услуг населению, одновременно заключив агентский договор с ООО «Активные акции», которое занималось выдачей денежных займов на покупку или строительство жилья с последующим их погашением средствами материнского (семейного) капитала.

В июне 2017 года аферистка придумала мошенническую схему, решив похищать денежные средства, полученные гражданами в результате заключения с ООО «Активные акции» договоров целевого ипотечного займа. Так она завладела материнским капиталом трех жительниц Ишима на общую сумму более 1,2 млн рублей.

Накануне суд признал мошенницу виновной, назначив ей наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также были удовлетворены два иска о возмещении ущерба на сумму в 800 тысяч рублей.

Осужденную заключили под стражу в зале суда.

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#Новости#Материнский капитал#Прокуратура Тюменской области#Мошенничество#Тюмень#Алена Печур#Общество
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