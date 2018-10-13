За махинации с маткапиталом тюменок аферистку лишили свободы на четыре года

В мае 2016 года женщина создала и возглавила фирму по оказанию юридических услуг населению, одновременно заключив агентский договор с ООО «Активные акции», которое занималось выдачей денежных займов на покупку или строительство жилья с последующим их погашением средствами материнского (семейного) капитала.
В июне 2017 года аферистка придумала мошенническую схему, решив похищать денежные средства, полученные гражданами в результате заключения с ООО «Активные акции» договоров целевого ипотечного займа. Так она завладела материнским капиталом трех жительниц Ишима на общую сумму более 1,2 млн рублей.
Накануне суд признал мошенницу виновной, назначив ей наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также были удовлетворены два иска о возмещении ущерба на сумму в 800 тысяч рублей.
Осужденную заключили под стражу в зале суда.