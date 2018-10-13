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В Тюмени замечена нелегальная реклама электронных сигарет

13 октября 2018, 11:42
Реклама размещалась на товарных чеках, а также на фасадах и окнах домов.
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Тюмень

Летом текущего года Тюменским УФАС было рассмотрено дело в отношении сети магазинов "Бристоль", где покупателям выдавались чеки с рекламой испарителей. Владелец торговой сети получил предписание о прекращении нарушения закона.

Аналогичная реклама также была зафиксирована на фасаде и окнах одного из помещений по улице 50 лет Октября. Хозяина торговой точки обязали убрать незаконные вывески.

При этом в ведомстве уточнили, что размещение информации об электронных сигаретах в месте расположения перечня с ценами на табачную продукцию является нормой и не не нарушает действующее законодательство.

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#Новости#Вейпы#Электронные сигареты#Тюмень#Алена Печур#Общество
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