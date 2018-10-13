В Тюмени замечена нелегальная реклама электронных сигарет

Летом текущего года Тюменским УФАС было рассмотрено дело в отношении сети магазинов "Бристоль", где покупателям выдавались чеки с рекламой испарителей. Владелец торговой сети получил предписание о прекращении нарушения закона.
Аналогичная реклама также была зафиксирована на фасаде и окнах одного из помещений по улице 50 лет Октября. Хозяина торговой точки обязали убрать незаконные вывески.
При этом в ведомстве уточнили, что размещение информации об электронных сигаретах в месте расположения перечня с ценами на табачную продукцию является нормой и не не нарушает действующее законодательство.