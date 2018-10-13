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Миллионы на продвижение тюменской еды власти отдали неизвестной фирме

13 октября 2018, 12:28
Госконтракты на сумму 3,5 млн рублей от ГАУ "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" получило ООО "Эсембли Юнит", созданное в марте этого года.
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Тюмень

За эти деньги компания должна будет заниматься продвижением тюменских продуктов в рамках реализации проекта "Продаем тюменское" в ХМАО и ЯНАО.

В начале октября "Эсэмби Юнит" стало единственным участником и победителем аукциона на рекламу местных товаров среди населения регионов "тюменской матрешки" на сумму 17 млн рублей.

Владельцем "Эсэмби Юнит" является Дмитрий Пухов - региональный директор уральского филиала сети "Карусель", где в 2016 году прошла масштабная ярмарка товаров местных производителей.

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