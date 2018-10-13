Миллионы на продвижение тюменской еды власти отдали неизвестной фирме

Госконтракты на сумму 3,5 млн рублей от ГАУ "Агентство туризма и продвижения Тюменской области" получило ООО "Эсембли Юнит", созданное в марте этого года.

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