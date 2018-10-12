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Власти ХМАО перераспределят более 40 млрд рублей сверхдоходов

12 октября 2018, 18:00
Правительство Югры планирует скорректировать окружной бюджет. Сообщается, что доходная часть увеличится на 42,1 млрд рублей, а расходы вырастут на 17 млрд рублей. Профицит бюджета в 2018 году составит 17 млрд.
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Югра

Дополнительные деньги в бюджет поступят от налога на прибыль организаций. В этой части доходов планируется рост на 40 млрд рублей. Дополнительно 1,3 млрд принесет НДФЛ. Предполагается получение 1,8 млрд доходов от размещения депозитов в банках.

В расходной части более половины средств из 17 млрд будет направленно на строительство и ремонт жилья – 10,4 млрд рублей. 2 млрд будет направленно на развитие промышленности ХМАО и около 1 млрд на здравоохранение. Дополнительно 886 400 000 рублей получат дорожники на развитие транспортной системы, 334 700 000 — на программу по развитию образования.

Голосование за новые поправки состоится 16 октября.

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#Новости#Югра#Бюджет#Александр Мязин#Экономика
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