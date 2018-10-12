Власти ХМАО перераспределят более 40 млрд рублей сверхдоходов

В расходной части более половины средств из 17 млрд будет направленно на строительство и ремонт жилья – 10,4 млрд рублей. 2 млрд будет направленно на развитие промышленности ХМАО и около 1 млрд на здравоохранение. Дополнительно 886 400 000 рублей получат дорожники на развитие транспортной системы, 334 700 000 — на программу по развитию образования.