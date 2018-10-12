ВЭБ снизил доходность пенсионных накоплений россиян на 33%

ВЭБ является структурой выполняющий функции государственной управляющей компании. Эксперты отмечают, что в 2018 году стоимость чистых активов под его управлением снизилась на 5% и составила 1,709 трлн против 1,8 трлн рублей в 2017 году.
С другой стороны аналитики отмечают, что база инвестирования уменьшилась в результате переходной кампании, однако доход от размещения пенсионных средств снижается быстрее.
В настоящее время ВЭБ управляет вложениями накопительной части пенсии 36 000 000 человек в РФ. По данным ПФР, в 2017 году 2 850 000 россиян перевели свои пенсионные накопления из негосударственных пенсионных фондов в ПФР.