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ВЭБ снизил доходность пенсионных накоплений россиян на 33%

12 октября 2018, 07:00
Внешэкономбанк за 9 месяцев текущего года снизил доходность пенсионных на 33,5%. За указанный период доход от размещения средств накопительной части пенсии составил 75,47 млрд рублей. Годом ранее этот показатель составил 112,8 млрд.

ВЭБ является структурой выполняющий функции государственной управляющей компании. Эксперты отмечают, что в 2018 году стоимость чистых активов под его управлением снизилась на 5% и составила 1,709 трлн против 1,8 трлн рублей в 2017 году.

С другой стороны аналитики отмечают, что база инвестирования уменьшилась в результате переходной кампании, однако доход от размещения пенсионных средств снижается быстрее.

В настоящее время ВЭБ управляет вложениями накопительной части пенсии 36 000 000 человек в РФ. По данным ПФР, в 2017 году 2 850 000 россиян перевели свои пенсионные накопления из негосударственных пенсионных фондов в ПФР.

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#Новости#Пенсионеры#Пенсионный фонд#Александр Мязин#Экономика
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