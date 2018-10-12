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В Югре из школы эвакуировали более 700 детей

12 октября 2018, 13:30
В четверг, 11 октября, более 700 учащихся эвакуировали из школы в Сургуте из-за срабатывания пожарной сигнализации.
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Дети

ЧП возникло утром 11 октября, на втором уроке, после 10 утра по местному времени. Как выяснилось, произошло короткое замыкание в электрощите без последующего горения.

В 10:21 (08:21 мск) диспетчеру Сургутского пожарно-спасательного гарнизона в автоматическом режиме поступило оповещение о срабатывании пожарной сигнализации в школе. Немедленно к зданию был направлен дежурный караул. Через две минуты к месту вызова прибыли семь единиц техники и 25 человек личного состава от МЧС России, персонал провел эвакуацию 703 учеников, сообщает ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Позднее выяснилось, что произошло короткое замыкание в электрощите. Пострадавших нет. Работа энергосистемы в учебном заведении восстановлена.

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