В Югре из школы эвакуировали более 700 детей

В 10:21 (08:21 мск) диспетчеру Сургутского пожарно-спасательного гарнизона в автоматическом режиме поступило оповещение о срабатывании пожарной сигнализации в школе. Немедленно к зданию был направлен дежурный караул. Через две минуты к месту вызова прибыли семь единиц техники и 25 человек личного состава от МЧС России, персонал провел эвакуацию 703 учеников, сообщает ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу.