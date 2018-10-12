В Тюмени местный житель за наркопритон в своем доме получил реальный срок

Из материалов уголовного дела следует, что тюменец не хотел тратить деньги на покупку наркотиков, поэтому с 20 февраля этого года пускал знакомых наркоманов в свой дом в СНТ «Аккумуляторщик-1». Гости приносили «синтетику» и делились с ним. Полицейские узнали о наркопритоне и 29 марта задержали хозяина. На момент задержания он и четверо его гостей были в состоянии наркотического опьянения. В отношении тюменца было возбуждено уголовное дело.
Суд назначил мужчине один год и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Это не первый случай, когда в Тюмени сотрудники правоохранительных органов пресекают наркопритоны. 6 октября Ленинский районный суд города признал виновным ранее судимого 45-летнего местного жителя по этой же статье. Он снимал квартиру на улице Монтажников. Из материалов уголовного дела следовало, что он устроил там наркопритон. Суд назначил ему два года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.