В Тюмени местный житель за наркопритон в своем доме получил реальный срок

Из материалов уголовного дела следует, что тюменец не хотел тратить деньги на покупку наркотиков, поэтому с 20 февраля этого года пускал знакомых наркоманов в свой дом в СНТ «Аккумуляторщик-1». Гости приносили «синтетику» и делились с ним. Полицейские узнали о наркопритоне и 29 марта задержали хозяина. На момент задержания он и четверо его гостей были в состоянии наркотического опьянения. В отношении тюменца было возбуждено уголовное дело.