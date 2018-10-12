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Тюменские врачи прооперировали годовалого ребенка с редким пороком сердца

12 октября 2018, 16:00
Тюменские врачи выполнили гибридную операцию годовалому малышу с редким пороком сердца. Операция прошла в ОКБ №1.

Сообщается, что мальчик родился с атрезией легочной артерии с интактной межжелудочковой перегородкой. В данном случае легочная артерия заросла, что несло угрозу его жизни.

Проведя диагностику, врачи ОКБ №1 решили провести операцию в два этапа. Сначала через небольшой прокол ему поставили стент, а далее кардиохирурги установили системно-легочный шунт.

На втором этапе стент был убран. На тот момент он выполнил свою функцию. После этого хирурги восстановили проходимость правого желудочка. Операция длилась несколько часов, через непродолжительное время ребенок был выписан из больницы и находится дома. По мнению врачей, ребенок может расти здоровым и активным, а послеоперационный шрам быстро заживет.

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