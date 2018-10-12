Тюменские врачи прооперировали годовалого ребенка с редким пороком сердца

На втором этапе стент был убран. На тот момент он выполнил свою функцию. После этого хирурги восстановили проходимость правого желудочка. Операция длилась несколько часов, через непродолжительное время ребенок был выписан из больницы и находится дома. По мнению врачей, ребенок может расти здоровым и активным, а послеоперационный шрам быстро заживет.