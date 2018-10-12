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Тюменская клюква резко подорожала из-за неурожая в других регионах

12 октября 2018, 09:24
Стоимость тюменской клюквы резко возросла по причине неурожая по России. Цены на ягоды доходят до 200 рублей.
Сюжет
Тюмень

Из-за того, что за исключением Тюменской области по всей стране наблюдается неурожай клюквы, в регионе резко взлетели цены на эти ягоды. По словам гендиректора торгово-производственной компании «Ягоды плюс» Эльмара Ибукова, в область приезжают перекупщики, из-за чего стоимость килограмма клюквы в регионе доходит до 200 рублей.

Для нас, для предпринимателей это тяжеловато – приходится подключать дополнительно финансовые средства: то ли мы закупаем клюкву за 100 рублей, то ли за 200. А для населения это благоприятный момент, чтобы заработать деньги, добавил он.

Данное предприятие закупает ягоды у местных жителей. Клюкву замораживают при при температуре -30 градусов, после чего ее отправляют на прилавки магазинов.

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#Новости#Ягоды#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Экономика
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