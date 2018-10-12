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Птицефабрика «Боровская» отдаст свое имущество Тюменской области на 2,4 млрд рублей

12 октября 2018, 12:23
Накануне, 11 октября, стало известно, что птицефабрика «Боровская» передаст свое имущество в качестве залога Тюменской области на сумму около 2,4 млрд. рублей. За такое решение единогласно проголосовало семь членов совета директоров компании.

Залог о передаче был принят в качестве обеспечения обязательств по государственной гарантии. Предметом сделки выступали 56 объектов недвижимости, рыночная цена которых составляет 1,1 млрд. рублей, и девять земельных участков. Их рыночная стоимость – 1,35 млрд. рублей.

ПАО «Птицефабрика «Боровская» является птицеводческим комплексом по производству яйца и мяса птицы. Осуществляет поставки в Западную и Восточную Сибирь, а также Урал и Центральную Россию. На сайте птицефабрики отмечается, что ежедневно производится 2,47 млн. штук яиц и перерабатывается 12 тонн мяса птицы.

Основным акционером птицефабрики является департамент имущественных отношений. На предприятии отказались комментировать ситуацию с передачей имущества правительству Тюменской области.

Сообщается, что стоимость чистых активов ПАО «Птицефабрика «Боровская» по состоянию на 30 сентября составляет 5,2 млрд. рублей.

#Новости#Правительство Тюменской области#Тюменская область#Департамент имущественных отношений#Птицефабрика Боровская#Тюмень#Радик Енчу#Экономика
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