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Новый молочно-товарный комплекс построят до конца 2018 года в Тюменской области

12 октября 2018, 17:30
Строительство молочно-товарного комплекса предприятия «Петелино» на 1 240 голов планируется завершить до конца 2018 года.

Отмечается, что сельхозпредприятие является одним из крупнейших в Ялуторовском районе. Здесь выращиваются зерновые культуры и производится молоко. В этом году была произведена модернизация. Это должно повысить производство молока на предприятии до 2 200 тонн, сена до 12 000 тонн. Новое молочное предприятие построено за 11 месяцев.

Инвестиционный проект обновления молочно-товарного комплекса заработал в 2017 году. В предприятие было вложено 1,2 млрд рублей. Ожидается, что ферма заработает на полную мощность в 2021 году. Общее поголовье скота увеличится до 3 000 голов, которые смогут производить до 9 700 000 литров молока в год. На предприятии будут работать 188 специалистов.

В дальнейших планах инвесторов – создание промпроизводства глубокой переработке молока. К 2020 году планируется создать небольшую сыроварню.

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#Новости#Тюменская область#Предприятия#Александр Мязин#Экономика
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