Новый молочно-товарный комплекс построят до конца 2018 года в Тюменской области

Отмечается, что сельхозпредприятие является одним из крупнейших в Ялуторовском районе. Здесь выращиваются зерновые культуры и производится молоко. В этом году была произведена модернизация. Это должно повысить производство молока на предприятии до 2 200 тонн, сена до 12 000 тонн. Новое молочное предприятие построено за 11 месяцев.