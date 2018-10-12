Новый молочно-товарный комплекс построят до конца 2018 года в Тюменской области

Отмечается, что сельхозпредприятие является одним из крупнейших в Ялуторовском районе. Здесь выращиваются зерновые культуры и производится молоко. В этом году была произведена модернизация. Это должно повысить производство молока на предприятии до 2 200 тонн, сена до 12 000 тонн. Новое молочное предприятие построено за 11 месяцев.
Инвестиционный проект обновления молочно-товарного комплекса заработал в 2017 году. В предприятие было вложено 1,2 млрд рублей. Ожидается, что ферма заработает на полную мощность в 2021 году. Общее поголовье скота увеличится до 3 000 голов, которые смогут производить до 9 700 000 литров молока в год. На предприятии будут работать 188 специалистов.
В дальнейших планах инвесторов – создание промпроизводства глубокой переработке молока. К 2020 году планируется создать небольшую сыроварню.