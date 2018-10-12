Экоактивисты заявляют, что тюменцы дышат сажей, фенолом и формальдегидом

В настоящее время в областной столице действует 5 стационарных постов для замера уровня загрязнения. Только один находится в центре Тюмени. Экоактивисты объясняют, что «весь секрет в том, где измерять». В частности, в городе не производят замеры вблизи крупных предприятий. Информации об измерениях с передвижных постов отсутствует в свободном доступе.
По словам экологов, качество воздуха улучшается только на бумаге благодаря постановлению Главного государственного санитарного врача РФ №3 от 12 января 2015 года «О внесении изменения в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», в котором норматив был увеличен в три раза.
Специалисты Роспотребнадзора в Тюмени сообщили, что последние данные о качестве воздуха в областной столице они получили 22 марта. "Нашему городу" из Управления Роспотребнадзора уточнили информацию, что данные обновляются каждый месяц. Опровергать выводы экоактивистов специалисты не стали.
Экологи уже заявили, что намерены обратиться в ВОЗ, которая 30 октября проведет обсуждение вопросов загрязнения воздуха.