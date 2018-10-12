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Экоактивисты заявляют, что тюменцы дышат сажей, фенолом и формальдегидом

12 октября 2018, 17:00
Члены экологического движения «Зеленый хоровод» уверены, что уровень загрязнения воздуха в Тюмени не соответствует нормам. По их словам, тюменцы дышат сернистым ангидридом, оксидом углерода, диоксидом азота, сажей, фенолом и формальдегидом.
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Тюмень

В настоящее время в областной столице действует 5 стационарных постов для замера уровня загрязнения. Только один находится в центре Тюмени. Экоактивисты объясняют, что «весь секрет в том, где измерять». В частности, в городе не производят замеры вблизи крупных предприятий. Информации об измерениях с передвижных постов отсутствует в свободном доступе.

По словам экологов, качество воздуха улучшается только на бумаге благодаря постановлению Главного государственного санитарного врача РФ №3 от 12 января 2015 года «О внесении изменения в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», в котором норматив был увеличен в три раза.

Специалисты Роспотребнадзора в Тюмени сообщили, что последние данные о качестве воздуха в областной столице они получили 22 марта. "Нашему городу" из Управления Роспотребнадзора уточнили информацию, что данные обновляются каждый месяц. Опровергать выводы экоактивистов специалисты не стали.

Экологи уже заявили, что намерены обратиться в ВОЗ, которая 30 октября проведет обсуждение вопросов загрязнения воздуха.

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#Новости#Экология#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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