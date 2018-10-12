Экоактивисты заявляют, что тюменцы дышат сажей, фенолом и формальдегидом

В настоящее время в областной столице действует 5 стационарных постов для замера уровня загрязнения. Только один находится в центре Тюмени. Экоактивисты объясняют, что «весь секрет в том, где измерять». В частности, в городе не производят замеры вблизи крупных предприятий. Информации об измерениях с передвижных постов отсутствует в свободном доступе.