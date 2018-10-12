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Александр Моор рассказал о планируемом открытии ТКАД

12 октября 2018, 19:45
В пятницу глава области Александр Моор заявил, что движение по кольцевой автодороге планируют запустить в этом году. Это значит, что задержка, которая была из-за переноса коммуникаций, не повлияет на сроки сдачи объекта.

В своем заявлении патрон региона опирался на темп работ. Он также добавил, что съезды будут сделаны в 2019 году. Однако Моор отметил, что при плохой погоде работы по укладке асфальта проводиться не будут. Это он объяснил тем, что главное – соблюдать технологий. А сама работа ведется, опережая контракт. По утверждению губернатора, компании могут работать быстро.

Руководитель верит, что люди этой зимой будут пользоваться дорогой с комфортом.

Начальник главного управления строительства Сергей Шустов сказал – до завершения работ осталось построить три километра.

Дорогу начали строить 15 лет назад. Общая ее длина – 55 км.

#Новости#Александр Моор#Дорожное строительство#Тюменская область#ТКАД#Тюмень#Радик Енчу#Политика
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