Александр Моор рассказал о планируемом открытии ТКАД

В своем заявлении патрон региона опирался на темп работ. Он также добавил, что съезды будут сделаны в 2019 году. Однако Моор отметил, что при плохой погоде работы по укладке асфальта проводиться не будут. Это он объяснил тем, что главное – соблюдать технологий. А сама работа ведется, опережая контракт. По утверждению губернатора, компании могут работать быстро.
Руководитель верит, что люди этой зимой будут пользоваться дорогой с комфортом.
Начальник главного управления строительства Сергей Шустов сказал – до завершения работ осталось построить три километра.
Дорогу начали строить 15 лет назад. Общая ее длина – 55 км.