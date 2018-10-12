Александр Моор рассказал о планируемом открытии ТКАД

В своем заявлении патрон региона опирался на темп работ. Он также добавил, что съезды будут сделаны в 2019 году. Однако Моор отметил, что при плохой погоде работы по укладке асфальта проводиться не будут. Это он объяснил тем, что главное – соблюдать технологий. А сама работа ведется, опережая контракт. По утверждению губернатора, компании могут работать быстро.