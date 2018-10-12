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Александр Моор назначил заместителем губернатора Сергея Шустова

12 октября 2018, 15:47
Сегодня, 12 октября, глава Тюменской области Александр Моор назначил своим замгубернатором начальника главного управления строительства региона Сергея Шустова. В соответствии с распоряжением, новый зам продолжит также руководить областным управлением строительства.

Александр Моор, комментируя свое решение, сказал, что поставил перед Шустовым задачу продолжить работу по улучшению условий для развития строительной отрасли в регионе, укреплению потенциала местной строительной индустрии, совершенствованию государственного контроля в этой сфере

Он отметил, что комфортное жильё, социальная инфраструктура, дорожная и транспортная составляющая, общественные пространства – все должно отвечать запросам и потребностям общества.

Сергей Шустов профессионал в своей сфере, опытный управленец, сторонник новаций. Он пользуется авторитетом у наших застройщиков, наладил с ними конструктивный диалог. Не сомневаюсь, он приложит максимум усилий для решения имеющихся вопросов, эффективного функционирования строительного комплекса Тюменской областиподчеркнул Александр Моор.

Сергей Шустов родился в 1968 году в Тюменской области. В 1992 году окончил Тюменский инженерно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство», квалификация «инженер-строитель». С 1999 года работает во власти. С июля 2012 года – начальник главного управления строительства Тюменской области. Имеет две почетные грамоты губернатора Тюменской области. А также награжден знаком «Почетный строитель России». Женат, двое детей.

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