Александр Моор назначил заместителем губернатора Сергея Шустова

Александр Моор, комментируя свое решение, сказал, что поставил перед Шустовым задачу продолжить работу по улучшению условий для развития строительной отрасли в регионе, укреплению потенциала местной строительной индустрии, совершенствованию государственного контроля в этой сфере
Он отметил, что комфортное жильё, социальная инфраструктура, дорожная и транспортная составляющая, общественные пространства – все должно отвечать запросам и потребностям общества.
Сергей Шустов профессионал в своей сфере, опытный управленец, сторонник новаций. Он пользуется авторитетом у наших застройщиков, наладил с ними конструктивный диалог. Не сомневаюсь, он приложит максимум усилий для решения имеющихся вопросов, эффективного функционирования строительного комплекса Тюменской областиподчеркнул Александр Моор.
Сергей Шустов родился в 1968 году в Тюменской области. В 1992 году окончил Тюменский инженерно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство», квалификация «инженер-строитель». С 1999 года работает во власти. С июля 2012 года – начальник главного управления строительства Тюменской области. Имеет две почетные грамоты губернатора Тюменской области. А также награжден знаком «Почетный строитель России». Женат, двое детей.