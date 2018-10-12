Александр Моор назначил заместителем губернатора Сергея Шустова

Сергей Шустов родился в 1968 году в Тюменской области. В 1992 году окончил Тюменский инженерно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство», квалификация «инженер-строитель». С 1999 года работает во власти. С июля 2012 года – начальник главного управления строительства Тюменской области. Имеет две почетные грамоты губернатора Тюменской области. А также награжден знаком «Почетный строитель России». Женат, двое детей.