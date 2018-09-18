Жители России предпочитают новости в соцсетях художественной литературе

В ходе исследования выяснилось, что 39% респондентов читают новости в социальных сетях, в СМИ - 38%, художественную литературу - 34%, научную и профессиональную - 30% опрошенных.
Новости в соцсетях в основном предпочитает молодежь (56% респондентов в группе от 18 до 24 лет). Среди опрошенных людей старше 60 лет такой показатель составляет 27%. Данная категория россиян, по данным ВЦИОМ, чаще интересуется новостными статьями в официальных СМИ (43%).
Также в ходе проведения опроса выяснилось, что группа в возрасте от 18 до 24 лет больше других опрошенных предпочитает художественную литературу (38%).
В опросе приняли участие 1,6 тысяч респондентов старше 18 лет.