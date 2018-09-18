Жители России предпочитают новости в соцсетях художественной литературе

Новости в соцсетях в основном предпочитает молодежь (56% респондентов в группе от 18 до 24 лет). Среди опрошенных людей старше 60 лет такой показатель составляет 27%. Данная категория россиян, по данным ВЦИОМ, чаще интересуется новостными статьями в официальных СМИ (43%).