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Жители России предпочитают новости в соцсетях художественной литературе

18 сентября 2018, 11:10
Россияне чаще читают новости в соцсетях и в СМИ, чем художественную или научную литературу, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В ходе исследования выяснилось, что 39% респондентов читают новости в социальных сетях, в СМИ - 38%, художественную литературу - 34%, научную и профессиональную - 30% опрошенных.

Новости в соцсетях в основном предпочитает молодежь (56% респондентов в группе от 18 до 24 лет). Среди опрошенных людей старше 60 лет такой показатель составляет 27%. Данная категория россиян, по данным ВЦИОМ, чаще интересуется новостными статьями в официальных СМИ (43%).

Также в ходе проведения опроса выяснилось, что группа в возрасте от 18 до 24 лет больше других опрошенных предпочитает художественную литературу (38%).

В опросе приняли участие 1,6 тысяч респондентов старше 18 лет.

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#Новости#Статистика#СМИ#Россия#Соцсети#Наиль Каримов#Общество
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