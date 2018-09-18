В уголовном дело о взятках в ГИБДД Тобольска выявили конфликт интересов

Сообщается, что тюменские следователи расследовали дело о взятках в регистрационно-экзаменационном отделе тобольской ГИБДД. Оказалось, что один из работников этого ведомства оказался родственником первого замначальника управления СУ СКР по региону Ахмеда Асхабова. Сотрудник обратился с заявлением о конфликте интересов. В результате дело было передано в Четвертое следственное управление ГСУ СКР в Екатеринбурге.