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В уголовном дело о взятках в ГИБДД Тобольска выявили конфликт интересов

18 сентября 2018, 16:40
Уголовное дело о взятках в ГИБДД Тобольска передано из СКР Тюменской области в Четвертое следственное управление ГСУ СКР в Екатеринбурге. Стражи правопорядка выявили конфликт интересов.

Сообщается, что тюменские следователи расследовали дело о взятках в регистрационно-экзаменационном отделе тобольской ГИБДД. Оказалось, что один из работников этого ведомства оказался родственником первого замначальника управления СУ СКР по региону Ахмеда Асхабова. Сотрудник обратился с заявлением о конфликте интересов. В результате дело было передано в Четвертое следственное управление ГСУ СКР в Екатеринбурге.

Следователи подозревают, что в 2016-2017 годах несколько жителей Тюменского региона получили водительские удостоверения без сдачи экзамена. Директор Тобольской школы ВОА проходит в уголовном деле как свидетель.

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#Новости#Следственный комитет#Тобольск#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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