nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Специалисты Ишима спасли пациента с тромбами в легочной артерии

18 сентября 2018, 16:10
Врачи ОБ № 4 в Ишиме спасли жизнь пациенту с трамболией, впервые выполнив уникальную операцию – селективный тромболизис. В настоящее время он готовится к выписке из больницы.

Сообщается, что 55-летний больной с тяжелой сердечно-сосудистой недостаточностью поступил в кардиологию. В результате диагностики медики выявили тромбоэмболию легочных артерий. Пациент был экстренно доставлен в операционную.

В начала хирурги восстановили кровоток в пораженных легочных артериях благодаря селективной тромболитической терапии. При повторном обследовании тромботических масс не было выявлено.

Отмечается, что в областной больнице №4 Ишима подобная операция проведена впервые. На вторые сутки после операции пациент был переведен в общую палату. Его жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Материалы по теме
Хирурги в Тюмени удалили краснодарцу опухолевый тромб
#Новости#Медицина#Ишим#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25