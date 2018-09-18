Специалисты Ишима спасли пациента с тромбами в легочной артерии

Сообщается, что 55-летний больной с тяжелой сердечно-сосудистой недостаточностью поступил в кардиологию. В результате диагностики медики выявили тромбоэмболию легочных артерий. Пациент был экстренно доставлен в операционную.
В начала хирурги восстановили кровоток в пораженных легочных артериях благодаря селективной тромболитической терапии. При повторном обследовании тромботических масс не было выявлено.
Отмечается, что в областной больнице №4 Ишима подобная операция проведена впервые. На вторые сутки после операции пациент был переведен в общую палату. Его жизни ничего не угрожает, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.