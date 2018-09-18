Специалисты Ишима спасли пациента с тромбами в легочной артерии

Врачи ОБ № 4 в Ишиме спасли жизнь пациенту с трамболией, впервые выполнив уникальную операцию – селективный тромболизис. В настоящее время он готовится к выписке из больницы.

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