«Роснефть» незаконно эксплуатирует нефтепроводы на территории Югры

Примечательно, что в регионе работают десятки нелегальных нефтепроводов без регистрации в государственном реестре и соответствующих разрешений на ввод в эксплуатацию. Это, возможно, связано с низкими штрафными санкциями. Их размер не превышает 10 000 рублей.