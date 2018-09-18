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«Роснефть» незаконно эксплуатирует нефтепроводы на территории Югры

18 сентября 2018, 12:40
В ХМАО природоохранная прокуратура выявила незаконную эксплуатацию нефтепроводов «Роснефть».
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Югра

При проверке местных месторождений, природоохранной прокуратурой выявлено серьезное нарушение законодательства крупной нефтяной компанией «Роснефть». Ее дочерняя компания «РН-Юганскнефтегаз» при постройке шести нефтепроводов не ввела их в эксплуатацию. Добыча нефти и газа на Омбинском и Угутском месторождениях велась без соответствующего разрешения.

Начало работы и активная транспортировка газоводонефтяной эмульсии произошло год назад. Это серьезное нарушение законодательства, так как данные установки являются опасными производственными объектами.

Кроме того, Ростехнадзору также не было известно о вводе их в эксплуатацию.

Прокуратурой в суд был направлен иск с требованием «Роснефть-Юганскнефтегаз» устранить все выявленные нарушения. В случае не исполнения требований, перекрыть нефтепроводы всех указанных месторождений. Иск удовлетворен в полном объеме.

Примечательно, что в регионе работают десятки нелегальных нефтепроводов без регистрации в государственном реестре и соответствующих разрешений на ввод в эксплуатацию. Это, возможно, связано с низкими штрафными санкциями. Их размер не превышает 10 000 рублей.

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