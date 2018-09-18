Навальный поддержал Ищенко и призвал людей выходить на площадь

16 сентября в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. После подсчета примерно 98% голосов с отрывом в 5–6% лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. После получения данных с последних двух процентов участков впереди оказался врио губернатора от «Единой России» Андрей Тарасенко. Ищенко в знак протеста против «наглых фальсификаций» объявил голодовку, но в тот же вечер прекратил ее. Он также отказался от идеи установки палаточного лагеря на площади перед администрацией Владивостока.