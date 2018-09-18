Навальный поддержал Ищенко и призвал людей выходить на площадь

Навальный поддержал кандидата на пост губернатора Приморья от КПРФ Андрея Ищенко. Оппозиционный политик призвал всех жителей Владивостока ежедневно приходить на площадь перед зданием администрации. В субботу, когда должны быть озвучены официальные итоги выборов, политик просит людей "не расходиться до тех пор, пока результатами выборов не станет то, как голосовали люди, а не как рисовали единороссы".
Я призываю всех забыть сейчас про идеологические различия — неважно совершенно, какую партию представляет Ищенко. Важно только то, что за него проголосовали люди. Значит, именно он должен стать губернатором и никто другой.Алексей Навальный
16 сентября в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. После подсчета примерно 98% голосов с отрывом в 5–6% лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. После получения данных с последних двух процентов участков впереди оказался врио губернатора от «Единой России» Андрей Тарасенко. Ищенко в знак протеста против «наглых фальсификаций» объявил голодовку, но в тот же вечер прекратил ее. Он также отказался от идеи установки палаточного лагеря на площади перед администрацией Владивостока.
Как уточнил Ищенко, такое решение он принял по рекомендации лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Он также отметил «нотки взаимодействия» со стороны главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.
Кандидат от КПРФ знает, что акции в Приморье поддержал оппозиционер Алексей Навальный, и отметил, что в России нужно объединять гражданское общество.
Навального арестовали 25 августа за повторное нарушение правил организации и проведения публичного мероприятия. Он отбывает 30 суток за январскую несанкционированную акцию «Забастовка избирателей».