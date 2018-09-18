Банковские услуги для людей с нарушением слуха стали доступнее

Новую услугу вместе с журналистами и председателем регионального отделения «Всероссийского общества глухих» Натальей Беркович протестировала жительница Тюмени Анна Лукьянова. Она пришла, чтобы открыть дебетовую карту, вся процедура заняла несколько минут. На входе клиента встретил консультант и помог взять в терминале талон, где появилось еще одно нововведение – опция со значком «Обслуживание вне очереди».
Сотрудник передал Анне планшет, на котором к диалогу удаленно подключился переводчик русского жестового языка, он помог тюменке задать вопросы по интересующим продуктам банка. Услуга предоставляется бесплатно и значительно упрощает общение с неслышащими клиентами.
Раньше, чтобы воспользоваться финансовыми услугами, людям с нарушением слуха приходилось переписываться с сотрудниками банка на бумаге. С введением нового сервиса время обслуживания сократилось в разы. Анна Лукьянова не скрывает своего восторга – общение со специалистом банка прошло быстро и на доступном ей языке.
Летом 2016 года в Сбербанке создано подразделение «Особенный банк», которое занимается адаптацией и внедрением процессов и продуктов для клиентов с инвалидностью. Например, в банке существует услуга выездного обслуживания маломобильных граждан на дому. Проводится обновление парка устройств самообслуживания и банкоматов с функцией для слепых и слабовидящих людей, где устройства снабжены клавиатурой с азбукой Брайля. На территории Западно-Сибирского банка таких банкоматов уже более 400. Появление услуги сурдоперевода – еще один шаг на встречу клиентам. Кроме того, наши неслышащие сотрудники и эксперты подготовили единый глоссарий финансовых терминов и распространили его среди сурдопереводчиков, чтобы корректно переводить консультации по сложным банковским продуктам», – прокомментировала исполнительный директор дивизиона «Забота о клиентах» ПАО Сбербанк Марина Ветошкина.
Услуга действительно актуальна, поскольку, по словам Натальи Беркович, только в Тюменском обществе глухих зарегистрировано более 800 человек.
«Надеемся, что в скором времени сервис станет доступен и в других отделениях банка», – отметила Наталья Беркович.
Выбирая офисы, где услуга работает в тестовом режиме, специалисты банка руководствовались удобным расположением и комфортным режимом работы. Отделение Сбербанка на ул. Мориса Тореза работает с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов, в субботу с 9 до 17 часов. На ул. Ямская,75 – с 9 до 19 часов в будние дни, в субботу с 9:00 до 17:30, в воскресенье с 10:00 до 14:00.
В 2019 году планируется запустить услугу сурдоперевода в отделениях Сбербанка по всей стране.