Банковские услуги для людей с нарушением слуха стали доступнее

Летом 2016 года в Сбербанке создано подразделение «Особенный банк», которое занимается адаптацией и внедрением процессов и продуктов для клиентов с инвалидностью. Например, в банке существует услуга выездного обслуживания маломобильных граждан на дому. Проводится обновление парка устройств самообслуживания и банкоматов с функцией для слепых и слабовидящих людей, где устройства снабжены клавиатурой с азбукой Брайля. На территории Западно-Сибирского банка таких банкоматов уже более 400. Появление услуги сурдоперевода – еще один шаг на встречу клиентам. Кроме того, наши неслышащие сотрудники и эксперты подготовили единый глоссарий финансовых терминов и распространили его среди сурдопереводчиков, чтобы корректно переводить консультации по сложным банковским продуктам», – прокомментировала исполнительный директор дивизиона «Забота о клиентах» ПАО Сбербанк Марина Ветошкина.