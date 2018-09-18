nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Банк России модернизирует денежные банкноты

18 сентября 2018, 10:10
Денежные банкноты модернизируют с учетом опыта разработки купюр номиналом 200 и 2000 рублей.

Нынешние банкноты разработаны более двадцати лет назад. Как сообщает генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук, принято решение обновить устаревший дизайн. В работе будут учитываться характеристики выпущенных в 2017 году купюр номиналом 200 и 2 000 рублей. У них увеличен срок службы, повышена надежность и защита, улучшено качество сортировки.

Пока неизвестно какие именно изменения коснутся российских банкнот, какой номинал изменится. Банк России также заинтересован в грядущих изменениях и будет участвовать в итоговом принятии решения. Андрей Трачук отметил, что копеечных монет в обороте почти не осталось.

В больших городах монеты копеечные, рубль или два не играют существенной роли в обращении, но много где они нужны, важны и востребованы. Мы стараемся удешевить их производство, все монеты у нас из стали с тонким слоем цветного металла,рассказал Аркадий Трачук.

Накануне Европейский центробанк (ЕЦБ) выпустил обновленные банкноты достоинством в €100 и €200. Денежные купюры имеют новый дизайн и размер. У них улучшена защита от подделок. Как сообщатся на сайте ЕЦБ, денежные знаки планируется запустить в оборот с 28 мая 2019 года.

Материалы по теме
Гознак запускает новое мобильное приложение для проверки подлинности купюр 200 и 2000 рублейЯпонские и китайские инвесторы теряют деньги на Транснефти
#Новости#Банк России#Деньги#Евгения Полякова#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25