Банк России модернизирует денежные банкноты

Нынешние банкноты разработаны более двадцати лет назад. Как сообщает генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук, принято решение обновить устаревший дизайн. В работе будут учитываться характеристики выпущенных в 2017 году купюр номиналом 200 и 2 000 рублей. У них увеличен срок службы, повышена надежность и защита, улучшено качество сортировки.
Пока неизвестно какие именно изменения коснутся российских банкнот, какой номинал изменится. Банк России также заинтересован в грядущих изменениях и будет участвовать в итоговом принятии решения. Андрей Трачук отметил, что копеечных монет в обороте почти не осталось.
В больших городах монеты копеечные, рубль или два не играют существенной роли в обращении, но много где они нужны, важны и востребованы. Мы стараемся удешевить их производство, все монеты у нас из стали с тонким слоем цветного металла,рассказал Аркадий Трачук.
Накануне Европейский центробанк (ЕЦБ) выпустил обновленные банкноты достоинством в €100 и €200. Денежные купюры имеют новый дизайн и размер. У них улучшена защита от подделок. Как сообщатся на сайте ЕЦБ, денежные знаки планируется запустить в оборот с 28 мая 2019 года.