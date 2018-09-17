За лето количество туристов в России выросло на 15%

По словам заместителя начальника Управления государственных турпроектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Татьяны Меньшиковой, по предварительным итогам количество туристов в регионах страны этим летом выросло в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом.
В Ростуризме в свою очередь считают, что рост спроса на турпоездки по России связан с политической ситуацией, улучшением инфраструктуры и сервиса, появлением с 2015 года пакетных туров. Также могли повлиять такие события, как Олимпиада-2014 и Чемпионат мира по футболу в 2018 году, которые помогли подготовить туристскую инфраструктуру в городах страны.
Ранее правительство страны утвердило федеральную целевую программу развития внутреннего и въездного туризма на 2019-2025 годы, в рамках которой было выделено 15 перспективных туристских укрупненных инвестпроектов, один из которых - Сибирь.