За лето количество туристов в России выросло на 15%

В Ростуризме в свою очередь считают, что рост спроса на турпоездки по России связан с политической ситуацией, улучшением инфраструктуры и сервиса, появлением с 2015 года пакетных туров. Также могли повлиять такие события, как Олимпиада-2014 и Чемпионат мира по футболу в 2018 году, которые помогли подготовить туристскую инфраструктуру в городах страны.