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В Госдуме предложил наказывать спамеров

17 сентября 2018, 11:40
Один из депутатов Госдумы обратился в Роскомнадзор с предложением создать особый орган по выявлению и наказанию спамеров, а также увеличить штрафы за рекламу нелегальных онлайн-казино.

Парламентарий уточнил, что в стране участились случаи, когда людям рассылают спам и попросил Роскомнадзор рассмотреть возможность введения административных наказаний за рассылку электронной почты, смс, звонки и рекламные сообщения в мессенджерах.

Граждане РФ очень часто получают звонки от неизвестных людей, рекламирующих что-либо, хотя никто не давал согласия на обработку своих личных данных. Таких спамеров необходимо вычислять с помощью детализации звонков и привлекать их к административной ответственности, добавил автор предложения.

Помимо этого депутат предложил поднять штрафы за рекламу нелегальных онлайн-казино до 500 тысяч рублей.

В роликах снимаются популярные личности, что провоцирует людей играть в азартные игры. Остановить это можно только путем увеличения штрафов,пояснил парламентарий.

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