В Госдуме предложил наказывать спамеров

Граждане РФ очень часто получают звонки от неизвестных людей, рекламирующих что-либо, хотя никто не давал согласия на обработку своих личных данных. Таких спамеров необходимо вычислять с помощью детализации звонков и привлекать их к административной ответственности, добавил автор предложения.