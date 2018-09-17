В Госдуме предложил наказывать спамеров

Парламентарий уточнил, что в стране участились случаи, когда людям рассылают спам и попросил Роскомнадзор рассмотреть возможность введения административных наказаний за рассылку электронной почты, смс, звонки и рекламные сообщения в мессенджерах.
Граждане РФ очень часто получают звонки от неизвестных людей, рекламирующих что-либо, хотя никто не давал согласия на обработку своих личных данных. Таких спамеров необходимо вычислять с помощью детализации звонков и привлекать их к административной ответственности, добавил автор предложения.
Помимо этого депутат предложил поднять штрафы за рекламу нелегальных онлайн-казино до 500 тысяч рублей.
В роликах снимаются популярные личности, что провоцирует людей играть в азартные игры. Остановить это можно только путем увеличения штрафов,пояснил парламентарий.