Тюменская область оказала поддержку молодым предпринимателям России

В Тюмени на базе ФОК «Олимпийская Ребячка» состоялся VI федеральный бизнес-форум «Слет Успешных Предпринимателей». Перед участниками форума выступали: председатель общества «Молодые предприниматели Финляндии» Лео Кадиефф, член государственной комиссии по развитию бизнес-инкубаторов при министерстве экономики Азербайджанской Республики Алекпер Мустафаев, заместитель председателя Российско-Китайской Ассоциации предпринимателей У Хао и губернатор Тюменской области Александр Моор.
В своей речи Александр Моор отметил важность развития «молодого» бизнеса, рассказал об успешных изменениях в экономической сфере региона и подчеркнул открытость региона в вопросах реализации проектов не только для Российского бизнеса, но и стран зарубежья. Александр Моор вручил медали и грамоты президента России четырем тюменским предпринимателям.
Как сообщает правительство Тюменской области, в 2018 году действуют новые правила инвестиционного бизнеса, за счет снижения налоговой и кредитной нагрузки количество предпринимателей малого и среднего бизнеса составляет 25 % от общей численности рабочих мест.
Депутат Тюменской областной думы, вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Эдуард Омаров подчеркнул, что если бы не помощь правительства Тюменской области, то проведения СУП–2018 обошлась бы организаторам почти в 3 млн рублей.