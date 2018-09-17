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Тюменская область оказала поддержку молодым предпринимателям России

17 сентября 2018, 07:40
В Тюмени прошел VI федеральный бизнес-форум «Слет Успешных Предпринимателей». На базе ФОК «Олимпийская Ребячка» собралось более тысячи молодых бизнесменов со всей России и ближнего зарубежья. На СУП приехал губернатор Тюменской области Александр Моор

В Тюмени на базе ФОК «Олимпийская Ребячка» состоялся VI федеральный бизнес-форум «Слет Успешных Предпринимателей». Перед участниками форума выступали: председатель общества «Молодые предприниматели Финляндии» Лео Кадиефф, член государственной комиссии по развитию бизнес-инкубаторов при министерстве экономики Азербайджанской Республики Алекпер Мустафаев, заместитель председателя Российско-Китайской Ассоциации предпринимателей У Хао и губернатор Тюменской области Александр Моор.

В своей речи Александр Моор отметил важность развития «молодого» бизнеса, рассказал об успешных изменениях в экономической сфере региона и подчеркнул открытость региона в вопросах реализации проектов не только для Российского бизнеса, но и стран зарубежья. Александр Моор вручил медали и грамоты президента России четырем тюменским предпринимателям.

Как сообщает правительство Тюменской области, в 2018 году действуют новые правила инвестиционного бизнеса, за счет снижения налоговой и кредитной нагрузки количество предпринимателей малого и среднего бизнеса составляет 25 % от общей численности рабочих мест.

Депутат Тюменской областной думы, вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Эдуард Омаров подчеркнул, что если бы не помощь правительства Тюменской области, то проведения СУП–2018 обошлась бы организаторам почти в 3 млн рублей.

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