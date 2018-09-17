Тюменская область оказала поддержку молодым предпринимателям России

В своей речи Александр Моор отметил важность развития «молодого» бизнеса, рассказал об успешных изменениях в экономической сфере региона и подчеркнул открытость региона в вопросах реализации проектов не только для Российского бизнеса, но и стран зарубежья. Александр Моор вручил медали и грамоты президента России четырем тюменским предпринимателям.