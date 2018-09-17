ТОП-3: о чем говорили в Тюмени на минувшей неделе

Страну еще лихорадит новостями о пропавшей студентке, которая зафиксировала на видео вброс бюллетеней, но окончательные итоги выборов уже подведены. В Тюмени вполне ожидаемым стал тот факт, что за оппозицию в лице либерал-демократов и коммунистов проголосовало больше тюменцев. Причиной стало падение доверия россиян к партии власти на фоне пенсионной реформы, повышения НДС и других непопулярных решений.