nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

ТОП-3: о чем говорили в Тюмени на минувшей неделе

17 сентября 2018, 10:42
Тюменцы стали больше голосовать за оппозицию. Медперсонал больницы "Водников" вновь просит о помощи. Бизнесмен, как и бывший председатель гордумы Еремеев, за ДТП со смертельным исходом отделался штрафом. Подробнее - в итогах недели.
Сюжет
Тюмень

Страну еще лихорадит новостями о пропавшей студентке, которая зафиксировала на видео вброс бюллетеней, но окончательные итоги выборов уже подведены. В Тюмени вполне ожидаемым стал тот факт, что за оппозицию в лице либерал-демократов и коммунистов проголосовало больше тюменцев. Причиной стало падение доверия россиян к партии власти на фоне пенсионной реформы, повышения НДС и других непопулярных решений.

Итог никак не повлиял на результат, «Единая Россия» по-прежнему взяла большинство, но на некоторых участках шла ожесточенная борьба, а итог решался несколькими десятками бюллетеней.

По одномандатным округам перевес остается у «Единой России». Члены партии взяли 22 места в городском парламенте. ЛДПР – 2 мандата, в меньшинстве - «Справедливая Россия» и КПРФ, у них по одному мандату.

По мнению блогера Виктора Егорова, эти выборы не повлияют на вектор политики городского парламента.

Вторым значимым событием на прошедшей неделе стала огласка сложной ситуации в больнице «Водников». Снова медучреждение всколыхнула волна претензий со стороны персонала. В редакцию обратился заведующий хирургическим отделением Виктор Петров и сообщил о проблемах в больнице, сложной кадровой ситуации. Для больницы это не первый скандал.

Год назад коллектив врачей ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России» (больница "Водников") направлял в адрес президента России Владимира Путина два письма, где подробно описывалось плачевное состояние клиники, низкая заработная плата, утечка кадров и игнорирование руководством Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) майских указов. После обращения прошла проверка, в результате – уволен главврач. Теперь, по словам сотрудников, ситуация повторяется и с новым руководителем. Медики уже не видят смысла в очередном письме главе государства.

После статьи в редакцию «Нашего города» обратился юрист больницы и попросил опубликовать ответ главврача Михаила Горбачева. Отметим, что там не содержится прямых ответов на претензии врача. Но после публикации в социальных сетях стали появляться негативные комментарии к политике главврача со стороны и других медиков.

Еще одна важная новость прошла на минувшей неделе. Тюменский бизнесмен, признанный виновным в ДТП с летальным исходом, оштрафован на 150 тысяч рублей. Калининский районный суд закрыл уголовное дело в отношении владельца сети строймагазинов «Крепыж» Анатолия Менского, назначив минимальное из возможного наказания – штраф вместо лишения свободы до семи лет.

Дело Менского уже не вызывает удивления. Бывшего председателя гордумы Дмитрия Еремеева, виновного в ДТП, в результате которого погибли два человека, также оштрафовали на 160 тысяч рублей.

#Новости#Тюменская область#Выборы#Выборы губернатора#Тюмень#Аналитические материалы#Юлия Глазова#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25