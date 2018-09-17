Спор экологов и администрации города по озеленению: выигрывают жители

В июне 2018 года природоохранная прокуратура выдала представление врио главы администрации города Тюмени Руслану Кухоруку, в котором сообщается, что площадь озелененных территорий города общего пользования и лесопарков составляет 4,73 кв.м. на человека, вместо положенных 16. Прокуратура потребовала от главы города Руслана Кухарука устранить несоответствие.
"И администрация не предпринимает активных действий для устранения этого нарушения, а напротив, принимает решения, которые приводят к сокращению потенциальных мест для озеленения", - говорится в представлении природоохранной прокуратуры. Например, в 2016 году участок земли от улицы Камышинская до улицы Перекопская был изменен с озелененной территории общего пользования на общественно-деловую.
Проверка началась после обращения Альберта Фахрутдинова, председателя комиссии по экологической безопасности региональной Общественной палаты. Под письмами подписались 45 общественников, ученых и экологов. Фахрутдинов посчитал, что количество вырубленных деревьев по итогам 2018 года достигнет 40 тысяч, в первую очередь, из-за строительства объездной дороги вокруг Тюмени, расширения улицы Мельникайте, а также строительства торгового центра у Автовокзала на месте вырубленного сквера.
Еще до выборов мы направили два письма на имя врио губернатора Тюменской области Александра Моора и врио главы администрации города Тюмени Руслана Кухарука, где изложили свои доводы, что состояние зеленых насаждений в Тюмени является неудовлетворительным, а их количество недопустимо мало.Альберт Фахрутдинов
Оба письма помимо критики содержат конкретные рекомендации, львиную долю которых занимают предложения нормативного характера. А также решение вопросов территорий которые могут быть отданы под коммерческую застройку, например, участок улицы Мориса Тереза от Малыгина до улицы Ленина.
В администрации не согласны с цифрами и считают, что на тюменца приходится больше квадратных метров зеленых территорий, нежели сообщают экологи. Разночтения информации проходят на уровне норм и понятий. Экологи настаивают, что в территорию общего пользования входят парки, сады, скверы и бульвары.Только площадь этих объектов должна соответствовать норме в 16 квадратов на человека без учета санитарно-защитных полос вдоль Ж/Д и предприятий, озеленения вдоль дорог и придомовых территорий.
По мнению администрации, заявленный показатель нельзя назвать иллюстративным в полной мере, учитывая лишь территории общего пользования. Так, помимо мест общего пользования в 2018 году высадят деревья на улицах Геологоразведчиков, Федорова, Казачьи Луга, а так же на Газовиков и Эрвье.
В городском плане на 2018 года запланирована высадка 3666 деревьев. На эти цели администрация выделила 52 млн рублей. Площадь посадок составит 3,3 гектара.
В Восточном, жители которого давно нуждались в дополнительных зеленых уголках, появится новый сквер Льва Ровнина - это зеленая зона площадью более 2 гектаров. Располагаться он будет в районе пересечения улиц Дмитрия Менделеева и Николая Федорова. По плану здесь должно быть высажено 2000 деревьев. Озеленение коснется и примыкающей к скверу улицы Федорова. Новые зеленые насаждения появятся на разделительной полосе улицы Менделеева.
В Калининском административном округе города, по данным плана муниципальных властей, появится более 750 новых деревьев и кустарников - дополнительное озеленение проведут в районе пересечения улиц Аккумуляторной и Барнаульской, где сейчас уже ведутся работы по благоустройству экопарка «Затюменский», сообщили в администрации города.
Эколог Дмитрий Велижанин, член экологического движения "Зеленый хоровод", считает, что этих мер недостаточно, и напоминает, что только за этот год озеленения лишилась улица Мельникайте, сквер у Автовокзала на общую площадь 2,1 гектара. На 3 гектара сократили площадь парка "Заречный".
Даже если не учитывать территорию сокращения парков, то для того, чтобы прийти к нормативам, изложенным в представлении прокурора, увеличивая ежегодно территории парков и озелененных территорий на 3,3 гектара понадобится 245 лет. А если увеличивать на 30 гектаров, то 25 лет.
Ранее экс-губернатор Владимир Якушев высказывал идею об увеличении Гилевской рощи на 50 гектаров за счет прилегающих территорий.
Эту идею экологи считают стратегически неверной, потому что по нормативам градостроительства каждый житель города должен иметь возможность за 20 минут добраться до парка на общественном транспорте. Гилевская роща удалена от города.
Для жителей гораздо лучше, если создадут новый парк возле спального района. Это делает район привлекательнее, и квартиры будут стоить больше, особенно которые ближе к парку.считает Дмитрий Велижанин.
В представлении природоохранной прокуратуры отмечается, что в генплане городского округа до 2025 года запланировано еще 12 парков. Это значит, что уже сейчас нужно предпринять меры для их создания.