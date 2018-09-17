Спор экологов и администрации города по озеленению: выигрывают жители

В администрации не согласны с цифрами и считают, что на тюменца приходится больше квадратных метров зеленых территорий, нежели сообщают экологи. Разночтения информации проходят на уровне норм и понятий. Экологи настаивают, что в территорию общего пользования входят парки, сады, скверы и бульвары.Только площадь этих объектов должна соответствовать норме в 16 квадратов на человека без учета санитарно-защитных полос вдоль Ж/Д и предприятий, озеленения вдоль дорог и придомовых территорий.