Сенатор от Тульской области отпраздновал 50-летие на 60 млн рублей

Сообщается, что юбилей сенатора посетил глава Тульской области и другие официальные лица. Между тем, доходы чиновника в 2017 году составили 167 000 000 рублей. Савельев владеет двумя земельными участками, помещениями на 2 461 кв. м. и жилым зданием в Великобритании на 489 кв.м.
Стоит отметить, что ПАО «Транснефть» является государственной корпорацией. Там установлены должностные оклады.
В 2016 некоммерческая организация ФБК рассмотрела декларацию доходов Савельева и его деятельность. По мнению общественников, чиновник обладал незадекларированной недвижимостью (земли лесного фонда). Стоит отметить, что после расследования сенатор внес гостевой дом в свою декларацию.