Сенатор от Тульской области отпраздновал 50-летие на 60 млн рублей

Сообщается, что юбилей сенатора посетил глава Тульской области и другие официальные лица. Между тем, доходы чиновника в 2017 году составили 167 000 000 рублей. Савельев владеет двумя земельными участками, помещениями на 2 461 кв. м. и жилым зданием в Великобритании на 489 кв.м.