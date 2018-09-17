nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Сенатор от Тульской области отпраздновал 50-летие на 60 млн рублей

17 сентября 2018, 20:10
Дмитрий Савельев, сенатор совета Федерации от Тульской области, отметил свое 50-летие на 60 000 000 рублей. Ранее он возглавлял корпорацию «Транснефть».

Сообщается, что юбилей сенатора посетил глава Тульской области и другие официальные лица. Между тем, доходы чиновника в 2017 году составили 167 000 000 рублей. Савельев владеет двумя земельными участками, помещениями на 2 461 кв. м. и жилым зданием в Великобритании на 489 кв.м.

Стоит отметить, что ПАО «Транснефть» является государственной корпорацией. Там установлены должностные оклады.

В 2016 некоммерческая организация ФБК рассмотрела декларацию доходов Савельева и его деятельность. По мнению общественников, чиновник обладал незадекларированной недвижимостью (земли лесного фонда). Стоит отметить, что после расследования сенатор внес гостевой дом в свою декларацию.

Материалы по теме
В юбилей революции 7 ноября не стал для тюменцев выходным днем
#Новости#Сенатор#Новые известия#Юбилей#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25