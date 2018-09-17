Росконтроль: фарш 9 из 11 производителей РФ опасен для человека

В фарше «Мясновъ» зарегистрировано присутствие антимикробных веществ. Сам по себе антибиотик не опасен, но по ГОСТу его не должно быть. Он может вызвать аллергию у детей. Образцы «Рамфуд», «Самсон», «Мираторг» оказались безопасны для потребителей.