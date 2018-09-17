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Росконтроль: фарш 9 из 11 производителей РФ опасен для человека

17 сентября 2018, 20:40
Союз потребителей «Росконтроль» дал оценку 11 образцов говяжьего фарша. По информации специалистов, продукция 9 из 11 производителей представляет опасность для человека.

Отмечается, что эксперты провели проверку фарша из семи крупных супермаркетов страны и 4 расфасованных образцов крупных производственных брендов РФ.

Сообщается, что у 6 образцов обнаружилась повышенная бактериальная обсемененность продукта, то есть КМАФАнМ - высокий показатель количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, также кишечная палочка. В частности, в фарше «Останкино» выявлены листерии, которые могут вызвать инфекционное заболевание - листериоз.

Высокий показатель КМАФАнМ свидетельствует о плохой обработке сырья, либо о проблеме содержания оборудования.

В фарше «Мясновъ» зарегистрировано присутствие антимикробных веществ. Сам по себе антибиотик не опасен, но по ГОСТу его не должно быть. Он может вызвать аллергию у детей. Образцы «Рамфуд», «Самсон», «Мираторг» оказались безопасны для потребителей.

Другой важный вопрос – состав фарша. В исследуемых образцах весь продукт состоит в основном из мышечной ткани животных. Стоит отметить, что во всех образцах специалисты нашли ДНК свиньи.

После исследования эксперты Росконтроля смогли рекомендовать к покупке только фарш «Самсон» и «Мираторг».

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