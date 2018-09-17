Ханты-Мансийский район готов к зимнему периоду

Как сообщает департамент строительства, архитектуры и ЖКХ района, подготовка к зимнему периоду проведена основательно. Проведен комплекс работ по замене тепловых сетей, а также трубопроводов. Произведен ремонт установок жилищно-коммунального хозяйства. Создан резерв материально-технического оснащения.
На теплоснабжающем заводе проведен капитальный ремонт водоочистных сооружений, поменяны отопительные котлы, произведена замена оборудование для технологического процесса. Проведены 2,4 км тепловых сетей и 2,4 км сетей водоснабжения в 8 населенных пунктах.
На предприятиях электроэнергетической отрасли и ЖКХ сформированы бригады аварийной помощи. Они укомплектованы необходимым для работы оборудованием и материалами. На них созданы резервы материальных и технических ресурсов на сумму 10 млн рублей. Резервные электроснабжающие источники имеют 28 объектов теплоснабжения, 2 очистных сооружения для канализаций, 6 объектов водоснабжения.
Жилые дома и объекты социального значения Ханты-Мансийского района готовы к началу отопительного сезона.