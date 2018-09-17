Ханты-Мансийский район готов к зимнему периоду

На предприятиях электроэнергетической отрасли и ЖКХ сформированы бригады аварийной помощи. Они укомплектованы необходимым для работы оборудованием и материалами. На них созданы резервы материальных и технических ресурсов на сумму 10 млн рублей. Резервные электроснабжающие источники имеют 28 объектов теплоснабжения, 2 очистных сооружения для канализаций, 6 объектов водоснабжения.