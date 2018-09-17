Доходы бюджета ХМАО выросли на 24 млрд рублей

Доходы бюджета в 2018 году составят в регионе 212,7 миллиарда рублей, расходы - 220,5 миллиарда рублей. Денежные средства распределены между государственными программами автономного округа, пояснили в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа в ходе рассмотрения и последующего одобрения изменений в бюджете на 2018 и плановый период 2019-2020 годов.