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Доходы бюджета ХМАО выросли на 24 млрд рублей

17 сентября 2018, 12:10
Бюджет ХМАО увеличен на 24 миллиарда рублей за счет роста доходов казны от налога на прибыль организаций и поступлений по программе «Сотрудничество».
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Бюджет

Доходы бюджета в 2018 году составят в регионе 212,7 миллиарда рублей, расходы - 220,5 миллиарда рублей. Денежные средства распределены между государственными программами автономного округа, пояснили в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа в ходе рассмотрения и последующего одобрения изменений в бюджете на 2018 и плановый период 2019-2020 годов.

Средства бюджета планируют направить на развитие здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, транспортной системы, культуры, а также на обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО – Югры. Помимо этого часть денег пойдут на субсидирование сельхозтоваропроизводителям, муниципальным образованиям.

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#Новости#Доходы#Бюджет#ХМАО - Югра#Югра#Наиль Каримов#Экономика
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