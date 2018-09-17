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549 неплательщикам в Тюменской области прекращена поставка газа

17 сентября 2018, 13:40
В Тюменской области проводятся комплексные мероприятия, направленные на ликвидацию дебиторской задолженности физических лиц за поставленный природный газ. На сегодняшний день поставка газа прекращена 549 абонентам.
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Тюмень

По словам регионального директора по Тюменской области ООО «Газпром межрегионгаз Север» Бориса Хачатурова, основная цель мероприятий - не отключить неплательщиков, а устранить долги.

Также в ходе выездных мероприятий специалисты компании объясняют абонентам-неплательщикам, что отключение невыгодная мера, поскольку помимо накопившегося долга потребителю придется оплачивать еще и работы, как по отключению, так и по подключению к газовой сети.

Помимо этого в компании рассказали, что в ходе рейда 647 должников погасили задолженность полностью, всего в ходе спецмероприятий планируется посетить дома 940 абонентов. Мероприятия по отключению злостных неплательщиков будут продолжены.

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#Новости#Газоснабжение#Отключение#Тюменская область#Неплательщики#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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