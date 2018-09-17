549 неплательщикам в Тюменской области прекращена поставка газа

По словам регионального директора по Тюменской области ООО «Газпром межрегионгаз Север» Бориса Хачатурова, основная цель мероприятий - не отключить неплательщиков, а устранить долги.
Также в ходе выездных мероприятий специалисты компании объясняют абонентам-неплательщикам, что отключение невыгодная мера, поскольку помимо накопившегося долга потребителю придется оплачивать еще и работы, как по отключению, так и по подключению к газовой сети.
Помимо этого в компании рассказали, что в ходе рейда 647 должников погасили задолженность полностью, всего в ходе спецмероприятий планируется посетить дома 940 абонентов. Мероприятия по отключению злостных неплательщиков будут продолжены.