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190 млн рублей потратят на ремонт дамбы в Тюменской области

17 сентября 2018, 10:10
В Увате проведут капитальный ремонт дамбы, защищающей село от паводка. На эти цели потратят 190 миллионов рублей, большая часть средств поступит из областного бюджета, 22% - из федерального бюджета.

Необходимость комплексного восстановлении уватской круговой дамбы обсудили глава Уватского района Сергей Путмин и начальник управления водных ресурсов и мониторинга регионального департамента недропользования Александр Рейн.

В настоящее время принято решение об оформлении заявки на получение поддержки из средств федерального бюджета. Работы по составлению проектной документации уже проведены. Этот документ нужен для обращения в Федеральное агентство водных ресурсов. Также, по словам Александра Рейна, заявку туда планируется направить в начале следующего года.

Общая стоимость ремонта составит около 190 миллионов рублей. Федеральный бюджет покроет не более 22% от этой суммы.

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#Новости#Капитальный ремонт#Тюменская область#Уватский район#Дамбы#Наиль Каримов#Экономика
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