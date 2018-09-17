190 млн рублей потратят на ремонт дамбы в Тюменской области

В настоящее время принято решение об оформлении заявки на получение поддержки из средств федерального бюджета. Работы по составлению проектной документации уже проведены. Этот документ нужен для обращения в Федеральное агентство водных ресурсов. Также, по словам Александра Рейна, заявку туда планируется направить в начале следующего года.