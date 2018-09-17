190 млн рублей потратят на ремонт дамбы в Тюменской области

Необходимость комплексного восстановлении уватской круговой дамбы обсудили глава Уватского района Сергей Путмин и начальник управления водных ресурсов и мониторинга регионального департамента недропользования Александр Рейн.
В настоящее время принято решение об оформлении заявки на получение поддержки из средств федерального бюджета. Работы по составлению проектной документации уже проведены. Этот документ нужен для обращения в Федеральное агентство водных ресурсов. Также, по словам Александра Рейна, заявку туда планируется направить в начале следующего года.
Общая стоимость ремонта составит около 190 миллионов рублей. Федеральный бюджет покроет не более 22% от этой суммы.