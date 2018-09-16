Трудные подростки Тюмени смогут заняться ледолазанием

Заявку с идей об этом организация подала на грантовый конкурс областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.
По словам руководителя организации Тимура Гайнуллина, дети, учтенные в базе УМВД, которые реально нуждаются в помощи, в течение всего учебного года будут загружены разнообразными тренировками и мастер-классами.
Будет и веревочный парк, и ледодром, и скалолазание. Все, чтобы у детей менялось мировоззрение, отношение к тем людям, которые их окружают, добавил он.
Проект представлен в направлении конкурса «Работа с трудными подростками и детьми, оставшимися без попечения родителей». Всего на конкурс, в котором можно выиграть от 50 до 500 тысяч рублей, заявлено 36 проектов.