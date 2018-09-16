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Трудные подростки Тюмени смогут заняться ледолазанием

16 сентября 2018, 10:00
Помогать трудным подросткам можно с помощью занятий по скало- и ледолазанию, считают в тюменской региональной молодежной общественной организации «Тюменская региональная федерация альпинизма».
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Тюмень

Заявку с идей об этом организация подала на грантовый конкурс областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

По словам руководителя организации Тимура Гайнуллина, дети, учтенные в базе УМВД, которые реально нуждаются в помощи, в течение всего учебного года будут загружены разнообразными тренировками и мастер-классами.

Будет и веревочный парк, и ледодром, и скалолазание. Все, чтобы у детей менялось мировоззрение, отношение к тем людям, которые их окружают, добавил он.

Проект представлен в направлении конкурса «Работа с трудными подростками и детьми, оставшимися без попечения родителей». Всего на конкурс, в котором можно выиграть от 50 до 500 тысяч рублей, заявлено 36 проектов.

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