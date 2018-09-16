Для детей и пенсионеров в ХМАО обновили прожиточный минимум

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО пояснили, что величина прожиточного минимума на 2019 финансовый год для пенсионеров и детей в регионе была проиндексирована на прогнозный уровень инфляции 4%.
Таким образом в 2019 году величина прожиточного минимума несовершеннолетних в Югре установлена в размере 14 721 рубль, для пенсионеров — 12 176 рублей.
В настоящее время в Югре действует прожиточный минимум, установленный на второй квартал 2018 года. Для трудоспособного населения региона он составляет 15 551 рубль, для детей - 14 427 рублей, для пенсионеров — 11 805 рублей.
Потребность на выплаты для детей составит около 40 миллионов рублей из бюджета региона, для пенсионеров - порядка 27 миллионов рублей, пояснили в департаменте труда и занятости населения автономного округа.