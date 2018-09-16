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Автор комиксов о тюменском супергерое собрал более 73 тысяч рублей

16 сентября 2018, 13:00
Автор комиксов о супергерое Тюмэне Георгий Елаев собрал с помощью краудфандинга более 73 тысяч рублей. Средства пойдут на печать финала трилогии.
Сюжет
Тюмень

По словам Георгия Елаева, этих денег вполне хватит, чтобы закончить книгу, выпустить ее в цвете небольшим тиражом, напечатать постеры и футболки.

Мне даже во сне не могло привидеться, что мои попытки способны кого-то тронуть; но за эти два месяца я получил просто невероятную эмоциональную поддержку, и вот это самое чувство – оно гораздо важнее любых денег, добавил автор комиксов.

Георгий Елаев вместе с Виталием Лазаренко, также тюменским иллюстратором и комиксистом, уже не первый год издает антологию тюменских комиксов и учит людей выражать свои эмоции в простых картинках.

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