Автор комиксов о тюменском супергерое собрал более 73 тысяч рублей

По словам Георгия Елаева, этих денег вполне хватит, чтобы закончить книгу, выпустить ее в цвете небольшим тиражом, напечатать постеры и футболки.
Мне даже во сне не могло привидеться, что мои попытки способны кого-то тронуть; но за эти два месяца я получил просто невероятную эмоциональную поддержку, и вот это самое чувство – оно гораздо важнее любых денег, добавил автор комиксов.
Георгий Елаев вместе с Виталием Лазаренко, также тюменским иллюстратором и комиксистом, уже не первый год издает антологию тюменских комиксов и учит людей выражать свои эмоции в простых картинках.