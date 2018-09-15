nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Жительница Заводоуковска получила все призы городского фотоконкурса

15 сентября 2018, 13:00
В музее Заводоуковска представлены лучшие работы фотоконкурса «Маленькие истории большой страны» посвященные 74 годовщине образования Тюменского региона.

Участники конкурса представили фотоснимки с изображением интересных мест и уголков малой родины - Заводоуковска- сопроводив их небольшой предысторией. Сообщается, что победители конкурса были определены по голосованию на официальных страницах музей в соцсетях.

Первый приз получила фотография «Сквер настоящих мужчин», за нее проголосовало большинство зрителей. Второе место заняла фоторабота «Цвет настроения – рыжий», а третье – «Место встречи изменить нельзя». При голосовании зрительские симпатии сложились в пользу работ одного автора – жительницы Заводоуковска Анны Тельминовой.

По информации департамента культуры Тюменской области, 9 сентября на одном из городских фестивалей победительница фотоконкурса получила заслуженные призы.

Материалы по теме
Конкурс «На лесной поляне» стартует в Тюмени 3 сентября
#Новости#Заводоуковск#Конкурсы#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25