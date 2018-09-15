Жительница Заводоуковска получила все призы городского фотоконкурса

Участники конкурса представили фотоснимки с изображением интересных мест и уголков малой родины - Заводоуковска- сопроводив их небольшой предысторией. Сообщается, что победители конкурса были определены по голосованию на официальных страницах музей в соцсетях.
Первый приз получила фотография «Сквер настоящих мужчин», за нее проголосовало большинство зрителей. Второе место заняла фоторабота «Цвет настроения – рыжий», а третье – «Место встречи изменить нельзя». При голосовании зрительские симпатии сложились в пользу работ одного автора – жительницы Заводоуковска Анны Тельминовой.
По информации департамента культуры Тюменской области, 9 сентября на одном из городских фестивалей победительница фотоконкурса получила заслуженные призы.