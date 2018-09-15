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В первом в России ИТ-диктанте в Тюмени приняло участие 1 766 человек

15 сентября 2018, 10:00
В областной столице 13 сентября прошел первый в России ИТ-диктант. В этот день во всем мире отмечается день программиста.
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Тюмень

Всего в мероприятии приняло участие 1 766 человек. Диктант проходил в очной форме и дистанционно. Более 500 человек показали хорошие результаты набрав 75 баллов и выше. 185 человек написали диктант на отлично.

Отмечается, что на выполнение всех заданий участники тратили около 17 минут. На мероприятии были представлены вопросы по базовым знаниям компьютеров, работы в сети и блокчейн-технологии.

В Тюмени участниками очной формы диктанта стали 116 человек, в Тобольске 100 человек, в Ишиме было 78 участников.

В ближайшее время будут подведены итоги с очных площадок. Вместе с информацией о количестве набранных баллов респондентам будут направлены рекомендации к прохождению компьютерных спецкурсов.

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#Новости#Диктант#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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