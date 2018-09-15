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Тюменцы обнаружили 120 метровый старинный грузовой корабль на дне Черного моря

15 сентября 2018, 16:00
Тюменцы обнаружили старинный грузовой корабль на дне Черного моря. Сообщается, что ребята проходили водолазную подготовку и обследовали один из районов по просьбе специалистов.
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Тюмень

Отмечается, что в одном из квадратов исследовательские приборы зафиксировали крупный объект. Тюменские воспитанники одного из клубов согласились помочь исследователям в изучении находки.

В ходе изучения судна выяснилось, что оно довольно старое. В частности железные листы корпуса скреплены заклепками. Корабль находится недалеко от Севастополя в 700 метрах от берега на глубине около 12 метров. Его длинна около 120 метров, ширина 15 метров. Отмечается, что тюменцы провели первичный осмотр из-за ограничения по времени и небольшого опыта в погружениях на глубину. Специалисты готовятся к изучению трюмов корабля. Весь отснятый в ходе изучения материал передан ученым.

Надеемся, что экспедиция института востоковедения Российской академии наук установит, что это за судно и при каких обстоятельствах оно затонуло, пояснил один из участников обследования.

Всего в осмотре судна участвовало 30 молодых ребят, в основном учащихся старших классов. Водолазы прошли тренировку в пруду Утином в Тюмени.

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