Тюменцы обнаружили 120 метровый старинный грузовой корабль на дне Черного моря

Отмечается, что в одном из квадратов исследовательские приборы зафиксировали крупный объект. Тюменские воспитанники одного из клубов согласились помочь исследователям в изучении находки.
В ходе изучения судна выяснилось, что оно довольно старое. В частности железные листы корпуса скреплены заклепками. Корабль находится недалеко от Севастополя в 700 метрах от берега на глубине около 12 метров. Его длинна около 120 метров, ширина 15 метров. Отмечается, что тюменцы провели первичный осмотр из-за ограничения по времени и небольшого опыта в погружениях на глубину. Специалисты готовятся к изучению трюмов корабля. Весь отснятый в ходе изучения материал передан ученым.
Надеемся, что экспедиция института востоковедения Российской академии наук установит, что это за судно и при каких обстоятельствах оно затонуло, пояснил один из участников обследования.
Всего в осмотре судна участвовало 30 молодых ребят, в основном учащихся старших классов. Водолазы прошли тренировку в пруду Утином в Тюмени.