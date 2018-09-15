Тюменцы обнаружили 120 метровый старинный грузовой корабль на дне Черного моря

В ходе изучения судна выяснилось, что оно довольно старое. В частности железные листы корпуса скреплены заклепками. Корабль находится недалеко от Севастополя в 700 метрах от берега на глубине около 12 метров. Его длинна около 120 метров, ширина 15 метров. Отмечается, что тюменцы провели первичный осмотр из-за ограничения по времени и небольшого опыта в погружениях на глубину. Специалисты готовятся к изучению трюмов корабля. Весь отснятый в ходе изучения материал передан ученым.