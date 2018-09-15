Большие черные жуки летают и пугают тюменцев в центре города по ночам

Плавунец – хищный жук черного цвета. Обычно насекомое живет около водоемов. При дефиците пищи способен напасть даже на лягушку или тритона. Основа его питания – мелкие насекомые, мальки, Жук хорошо плавает и летает. Не рекомендуется брать его на руки, укус может быть болезненным.