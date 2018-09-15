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Большие черные жуки летают и пугают тюменцев в центре города по ночам

15 сентября 2018, 09:00
В областной столице горожане сообщают о появлении больших черных жуков в центре города. Ночью насекомые с шумом летают пугая местных жителей.
Сюжет
Тюмень

По словам очевидцев, в последние дни подобных жуков видели на площади 400-летия Тюмени. Отмечается, что ранее их в городе не наблюдали.

Специалисты предполагают, что это окаймленный плавунец. На данный момент у насекомых массовый лет. Ночью они активны из-за света фонарей. Однако они не должны жужжать, разве что в полете. Однако данные жуки редко летают.

Плавунец – хищный жук черного цвета. Обычно насекомое живет около водоемов. При дефиците пищи способен напасть даже на лягушку или тритона. Основа его питания – мелкие насекомые, мальки, Жук хорошо плавает и летает. Не рекомендуется брать его на руки, укус может быть болезненным.

В Тюмени полно водоемов, а на площадь или в другие места жуки могли прилететь на свет фонарей, - пояснил эксперт.

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#Новости#Насекомые#Тюмень#Александр Мязин#Город
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