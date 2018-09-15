Большие черные жуки летают и пугают тюменцев в центре города по ночам

По словам очевидцев, в последние дни подобных жуков видели на площади 400-летия Тюмени. Отмечается, что ранее их в городе не наблюдали.
Специалисты предполагают, что это окаймленный плавунец. На данный момент у насекомых массовый лет. Ночью они активны из-за света фонарей. Однако они не должны жужжать, разве что в полете. Однако данные жуки редко летают.
Плавунец – хищный жук черного цвета. Обычно насекомое живет около водоемов. При дефиците пищи способен напасть даже на лягушку или тритона. Основа его питания – мелкие насекомые, мальки, Жук хорошо плавает и летает. Не рекомендуется брать его на руки, укус может быть болезненным.
В Тюмени полно водоемов, а на площадь или в другие места жуки могли прилететь на свет фонарей, - пояснил эксперт.