Жители элитного ЖК в Тюмени почти год жалуются на громкую музыку из ресторана

Отмечается, что в комнатах трясется мебель и звенит посуда. В подобной обстановке невозможно жить. Около года жильцы вызывают полицию и участковых, но ничего не меняется. Через 15 минут после отъезда полиции музыка вновь становится громкой. Некоторые собственники уезжают из квартиры в праздники, чтобы как-то отдохнуть.