Жители элитного ЖК в Тюмени почти год жалуются на громкую музыку из ресторана

По словам одного из собственников, в 2008 году при покупке квартиры местное увеселительное заведение было меньше, однако со временем бизнес разросся и превратился в головную боль для жильцов.
Отмечается, что в комнатах трясется мебель и звенит посуда. В подобной обстановке невозможно жить. Около года жильцы вызывают полицию и участковых, но ничего не меняется. Через 15 минут после отъезда полиции музыка вновь становится громкой. Некоторые собственники уезжают из квартиры в праздники, чтобы как-то отдохнуть.
По словам местных жителей, они уже стали специалистами по берушам и советуют в подобной ситуации брать восковые.
В настоящее время начинается сезон для свадебных гуляний. Люди жалуются, что больше всего в этой ситуации страдают дети.
Между тем в элитном комплексе средняя цена квартир доходит до 12 000 000 рублей. Десять лет назад тут ожидалось развитие медцентра и стамотологии. В настоящее время собственники получили в соседство зал торжеств, ресторан и стриптиз-клуб.
В настоящее время собственники готовят обращение в прокуратуру Тюменской области.