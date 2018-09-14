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Жители элитного ЖК в Тюмени почти год жалуются на громкую музыку из ресторана

14 сентября 2018, 16:20
Жильцы одного из элитных комплексов по улице Николая Федорова, 9 в областной столице около года пытаются решить проблему шума, который создает одно из местных заведений. Люди жалуются на громкую музыку и ночные вечеринки посетителей ресторана.
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Тюмень

По словам одного из собственников, в 2008 году при покупке квартиры местное увеселительное заведение было меньше, однако со временем бизнес разросся и превратился в головную боль для жильцов.

Отмечается, что в комнатах трясется мебель и звенит посуда. В подобной обстановке невозможно жить. Около года жильцы вызывают полицию и участковых, но ничего не меняется. Через 15 минут после отъезда полиции музыка вновь становится громкой. Некоторые собственники уезжают из квартиры в праздники, чтобы как-то отдохнуть.

По словам местных жителей, они уже стали специалистами по берушам и советуют в подобной ситуации брать восковые.

В настоящее время начинается сезон для свадебных гуляний. Люди жалуются, что больше всего в этой ситуации страдают дети.

Между тем в элитном комплексе средняя цена квартир доходит до 12 000 000 рублей. Десять лет назад тут ожидалось развитие медцентра и стамотологии. В настоящее время собственники получили в соседство зал торжеств, ресторан и стриптиз-клуб.

В настоящее время собственники готовят обращение в прокуратуру Тюменской области.

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