Тюменцы сообщают, что строители вырубают деревья и прячут их в канавах

Как сообщила "Нашему городу" Валентина Милушева, проживающая в поселке Мелиораторов в частном секторе, с утра рабочие спиливают взрослые деревья и сбрасывают их в канаву у дороги, которая служила дренажом и защищала частный сектор от паводка.
Жительница сообщает, что по улице Голышева, 22 рабочие тут же засыпают деревья песком и выравнивают площадку, предположительно, там появится новая высотка вблизи от ЖК "Первый ключ".
Валентина обеспокоена не только отсутствием дренажной системы, которой теперь просто не будет, но и врубкой зеленых насаждений, росших там десятилетиями.
Редакции пока не удалось связаться с застройщиком ГК "Строймир", чтобы получить оперативный комментарий.