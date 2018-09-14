Тюменцы сообщают, что строители вырубают деревья и прячут их в канавах

Как сообщила "Нашему городу" Валентина Милушева, проживающая в поселке Мелиораторов в частном секторе, с утра рабочие спиливают взрослые деревья и сбрасывают их в канаву у дороги, которая служила дренажом и защищала частный сектор от паводка.