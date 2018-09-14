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Тюменцы сообщают, что строители вырубают деревья и прячут их в канавах

14 сентября 2018, 10:39
Жители поселка Мелиораторов сообщают, что строители вырубают деревья и бросают их в канавы, засыпая песком. Предположительно, застройщик готовит площадку под строительство дома. Жители частного сектора бьют тревогу.
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Тюмень

Как сообщила "Нашему городу" Валентина Милушева, проживающая в поселке Мелиораторов в частном секторе, с утра рабочие спиливают взрослые деревья и сбрасывают их в канаву у дороги, которая служила дренажом и защищала частный сектор от паводка.

Жительница сообщает, что по улице Голышева, 22 рабочие тут же засыпают деревья песком и выравнивают площадку, предположительно, там появится новая высотка вблизи от ЖК "Первый ключ".

Валентина обеспокоена не только отсутствием дренажной системы, которой теперь просто не будет, но и врубкой зеленых насаждений, росших там десятилетиями.

Редакции пока не удалось связаться с застройщиком ГК "Строймир", чтобы получить оперативный комментарий.

#Новости#Тюмень#Юлия Глазова#Общество
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