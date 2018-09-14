Строители продлят улицу Энергостроителей в Тюмени до бульвара Бориса Щербины

Весь процесс будет автоматизирован. Насосы будут включаться при накоплении воды, а сброс производиться на улице Путейцев. В настоящее время там проводятся строительно-монтажные работы. До 15 октября дорожники уложат асфальт на улице Энергостроителей, а спецоборудование установят к началу ноября.
Отмечается, что на улице появятся велодорожки, новые опоры освещения и тактильная плита. Всего планируется благоустроить 900 метров улицы от Талицской до бульвара Бориса Щербины.
На данный момент строители закончили возведение ливневой канализации, ведутся работы по переустройству тепловых сетей. В ближайшее время планируется приступить к работам на бульваре Бориса Щербины. Данный участок должен соединить улицы Таллицкую и Широтную.