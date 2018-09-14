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Строители продлят улицу Энергостроителей в Тюмени до бульвара Бориса Щербины

14 сентября 2018, 18:40
В Тюмени на улице Энергостроителей возле дороги строители установят специальные насосы. Ожидается, что подобное решение избавит местных жителей от затопления проезжей части.

Весь процесс будет автоматизирован. Насосы будут включаться при накоплении воды, а сброс производиться на улице Путейцев. В настоящее время там проводятся строительно-монтажные работы. До 15 октября дорожники уложат асфальт на улице Энергостроителей, а спецоборудование установят к началу ноября.

Отмечается, что на улице появятся велодорожки, новые опоры освещения и тактильная плита. Всего планируется благоустроить 900 метров улицы от Талицской до бульвара Бориса Щербины.

На данный момент строители закончили возведение ливневой канализации, ведутся работы по переустройству тепловых сетей. В ближайшее время планируется приступить к работам на бульваре Бориса Щербины. Данный участок должен соединить улицы Таллицкую и Широтную.

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#Новости#Благоустройство#Тюмень#Александр Мязин#Город
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