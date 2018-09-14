Строители продлят улицу Энергостроителей в Тюмени до бульвара Бориса Щербины

Весь процесс будет автоматизирован. Насосы будут включаться при накоплении воды, а сброс производиться на улице Путейцев. В настоящее время там проводятся строительно-монтажные работы. До 15 октября дорожники уложат асфальт на улице Энергостроителей, а спецоборудование установят к началу ноября.