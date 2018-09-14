Россельхознадзор планирует ограничить поставки мяса и продукции АПК из Казахстана

Сообщается, что данная мера связана отсутствием полной информации со стороны производителей продукции АПК в этой стране. В частности специалистам невозможно определить происхождение поставляемого из Казахстана мяса.
В Россельхознадзоре провели анализ рисков и отметили, что через границу Республики Казахстан может проходить реэкспорт санкционных для РФ товаров.
Более того, поставляемая продукция может содержать в себе болезнетворные бактерии и быть опасным для здоровья жителей Тюменской области.
На данный момент в ведомстве ожидают принятие необходимых мер со стороны властей Казахстана для организации прозрачного экспорта продукции АПК, однако в октябре Россельхознадзор будет вынужден ввести ограничения в отношении поставок животноводческой продукции с казахстанских предприятий