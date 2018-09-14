Россельхознадзор планирует ограничить поставки мяса и продукции АПК из Казахстана

На данный момент в ведомстве ожидают принятие необходимых мер со стороны властей Казахстана для организации прозрачного экспорта продукции АПК, однако в октябре Россельхознадзор будет вынужден ввести ограничения в отношении поставок животноводческой продукции с казахстанских предприятий