Подозреваемый офицер Минобороны РФ мог прятать 648 млн рублей в холодильнике

В рамках сотрудничества со следствием экс-жена подозреваемого сообщила о месте хранения денег подозреваемым. По ее словам наличные деньги могли быть получены в качестве взяток. В частности деньги могли быть спрятаны в полость между подоконником и стеной на балконе, где предварительно были обработаны монтажной пеной и в двери холодильника.