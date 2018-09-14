Подозреваемый офицер Минобороны РФ мог прятать 648 млн рублей в холодильнике

В рамках сотрудничества со следствием экс-жена подозреваемого сообщила о месте хранения денег подозреваемым. По ее словам наличные деньги могли быть получены в качестве взяток. В частности деньги могли быть спрятаны в полость между подоконником и стеной на балконе, где предварительно были обработаны монтажной пеной и в двери холодильника.
Более того, по ее словам бувший муж переписывался с бизнесменами в месседжерах. Адвокаты фигуранта уголовного дела не комментируют подобные заявления. Однако в указанных ею местах следователи не смогли обнаружить деньги.
Гринюк отвечал за подготовку договора со стороны Министерства обороны, а также участвовал в заключении договоров, за которые мог получить откат в сумме 368 000 000 рублей.