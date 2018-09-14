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Подозреваемый офицер Минобороны РФ мог прятать 648 млн рублей в холодильнике

14 сентября 2018, 21:40
Подполковник Минобороны РФ Алексей Гринюк, который проходит по делу о хищении 648 000 000 рублей, прятал денежные средства под окном и в холодильнике.

В рамках сотрудничества со следствием экс-жена подозреваемого сообщила о месте хранения денег подозреваемым. По ее словам наличные деньги могли быть получены в качестве взяток. В частности деньги могли быть спрятаны в полость между подоконником и стеной на балконе, где предварительно были обработаны монтажной пеной и в двери холодильника.

Более того, по ее словам бувший муж переписывался с бизнесменами в месседжерах. Адвокаты фигуранта уголовного дела не комментируют подобные заявления. Однако в указанных ею местах следователи не смогли обнаружить деньги.

Гринюк отвечал за подготовку договора со стороны Министерства обороны, а также участвовал в заключении договоров, за которые мог получить откат в сумме 368 000 000 рублей.

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#Новости#Минобороны#Хищения#Александр Мязин#Происшествия
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