Около 111 000 голов скота обследуют в личных в хозяйствах Тюменской области

Специалисты проводят проверку на предприятиях АПК Тюменской области для выявления заболеваний лейкоз и бруцеллез у крупного рогатого скота. Обследованию подлежат свиньи, которых вакцинируют против чумы, а лошадей на инфекционную анемию. Данные профилактические мероприятия проходят на животноводческих предприятиях регулярно.
Ветеринарам необходимо охватить все имеющееся поголовье скота в области для снижения рисков распространения заболеваний.
За 6 месяцев 2018 года поголовье крупного рогатого на предприятиях АПК региона составило 111 000 голов, из которых 43 000 – коровы. Тюменцы содержат 78 000 свиней, 147 000 коз и овец и около 730 000 единиц птицы.
В ноябре 2017 года вспышка африканской чумы свиней привела к уничтожению 16 000 свиней в Тюменской области.