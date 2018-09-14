Около 111 000 голов скота обследуют в личных в хозяйствах Тюменской области

Специалисты проводят проверку на предприятиях АПК Тюменской области для выявления заболеваний лейкоз и бруцеллез у крупного рогатого скота. Обследованию подлежат свиньи, которых вакцинируют против чумы, а лошадей на инфекционную анемию. Данные профилактические мероприятия проходят на животноводческих предприятиях регулярно.