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Около 111 000 голов скота обследуют в личных в хозяйствах Тюменской области

14 сентября 2018, 16:10
Эксперты обследуют крупный рогатый скот в хозяйствах Тюменского региона. Также происходит вакцинация животных от сибирской язвы и эмкара.

Специалисты проводят проверку на предприятиях АПК Тюменской области для выявления заболеваний лейкоз и бруцеллез у крупного рогатого скота. Обследованию подлежат свиньи, которых вакцинируют против чумы, а лошадей на инфекционную анемию. Данные профилактические мероприятия проходят на животноводческих предприятиях регулярно.

Ветеринарам необходимо охватить все имеющееся поголовье скота в области для снижения рисков распространения заболеваний.

За 6 месяцев 2018 года поголовье крупного рогатого на предприятиях АПК региона составило 111 000 голов, из которых 43 000 – коровы. Тюменцы содержат 78 000 свиней, 147 000 коз и овец и около 730 000 единиц птицы.

В ноябре 2017 года вспышка африканской чумы свиней привела к уничтожению 16 000 свиней в Тюменской области.

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#Новости#Тюменская область#Вакцинация#Александр Мязин#Общество
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