Московский блогер назвал Тюмень «провинциальной столицей»

Московский блогер, журналист и урбанист Илья Варламов во время рабочего визита в Тюмень написал несколько нелицеприятных постов в адрес Тюмени. В своем блоге он заявил о плохой архитектуре, не функциональной набережной, нехватке ресторанов и о нецелесообразности проекта по строительству путепровода, через улицу Мельникайте. Так же он назвал Тюмень «провинциальной столицей с перспективой на дальнейшее развитие города».
Илья Варламов был приглашённым экспертом регионального застройщика. Как пояснил руководитель компании, не было цели «пиариться» за счёт известного блогера, и они не подозревали, что по итогу Тюмень будет им раскритикована.
В июле-августе Тюмени посетили два известных урбаниста: Илья Варламов и Аркадий Гершман. Если первый блогер раскритиковал все пространство Тюмени, оценив по достоинству лишь деревянное зодчество, то урбанист Гершман отметил некоторые современные жилые районы в городе, указав, что с них стоит брать пример всем застройщикам Тюмени.