Московский блогер назвал Тюмень «провинциальной столицей»

Московский блогер, журналист и урбанист Илья Варламов во время рабочего визита в Тюмень написал несколько нелицеприятных постов в адрес Тюмени. В своем блоге он заявил о плохой архитектуре, не функциональной набережной, нехватке ресторанов и о нецелесообразности проекта по строительству путепровода, через улицу Мельникайте. Так же он назвал Тюмень «провинциальной столицей с перспективой на дальнейшее развитие города».