nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Московский блогер назвал Тюмень «провинциальной столицей»

14 сентября 2018, 10:13
Региональный застройщик пригласил блогера Илью Варламова для консультирования строителей по организации общественных пространств в жилых комплексах. После посещения Тюмени, журналист Варламов написал в своем блоге отрицательные комментарии о северной столице Урала.
Сюжет
Тюмень

Московский блогер, журналист и урбанист Илья Варламов во время рабочего визита в Тюмень написал несколько нелицеприятных постов в адрес Тюмени. В своем блоге он заявил о плохой архитектуре, не функциональной набережной, нехватке ресторанов и о нецелесообразности проекта по строительству путепровода, через улицу Мельникайте. Так же он назвал Тюмень «провинциальной столицей с перспективой на дальнейшее развитие города».

Илья Варламов был приглашённым экспертом регионального застройщика. Как пояснил руководитель компании, не было цели «пиариться» за счёт известного блогера, и они не подозревали, что по итогу Тюмень будет им раскритикована.

В июле-августе Тюмени посетили два известных урбаниста: Илья Варламов и Аркадий Гершман. Если первый блогер раскритиковал все пространство Тюмени, оценив по достоинству лишь деревянное зодчество, то урбанист Гершман отметил некоторые современные жилые районы в городе, указав, что с них стоит брать пример всем застройщикам Тюмени.

Материалы по теме
Полуголый тюменский блогер проехал в ванне по ЕкатеринбургуТюменский блогер стал героем телешоу на «Первом канале» после езды в ванне Тюменский блогер поджег автомобиль ради видео для «Инстаграма»
#Новости#Энко групп#Тюмень#Блогеры#Ольга Муфтяхетдинова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25